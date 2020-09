Climat : Les élus locaux de la région de Fatick formés sur la politique et la finance climatiques et l'acte III de la décentralisation

Cette initiative du PFNAC, en partenariat avec la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC), aura permis de réunir une quinzaine de représentants des collectivités territoriales de Sokone, Keur Samba Guèye et Toubacouta.

Selon le coordonnateur du PFNAC, le Colonel Moussa Fall, cette formation vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales menacées par les effets néfastes des changements climatiques.

« L'acte III de la décentralisation transforme les collectivités territoriales en cadres opérationnels de la politique climatique en tant que segment de l'environnement qui est l'une des neuf compétences transférées. À ce titre, les acteurs locaux au rang desquels les élus, doivent être mieux outillés pour gérer les risques climatiques qui pèsent sur l'environnement et les populations », a ajouté le Colonel Fall.

Cette classe de 48 heures a fait ressurgir l'immense besoin de financement des territoires et le manque de compétences pour l'élaboration de projets éligibles dans le secteur de l’environnement, et particulièrement dans le climat.

Pour le président de la commission environnement de la Commune de Sokone, M. Gorgui Barro, il est « vraiment démobilisant de voir son projet rejeté par les institutions de financement. »

La question sur les opportunités de financement des collectivités territoriales par le Fonds vert climat a refait surface dans les échanges. Celle-là et d'autres difficultés ont été relevées par les élus locaux dans les processus d'identification et de planification des projets climat. Une situation qui soulève le rôle éminemment important de la communication qui fait défaut entre les institutions et les collectivités territoriales.

« Les collectivités territoriales n'ont pas souvent les informations utiles et le savoir-faire nécessaire pour souscrire à un financement vert », a laissé entendre l'expert formateur, M. Birame Diouf. Il a souligné l'existence d'un accès indirect aux financements et a rappelé la présence du PFNAC, un des programmes au Sénégal qui favorisent l'adaptation des territoires et qui contribuent à la résilience des populations vulnérables aux changements climatiques.

Après 48 heures de session, les apprenants ont acquis de nouvelles connaissances. Avec des compétences renforcées, ils comptent porter de nouveaux projets pour coopter les financements multilatéraux de l'environnement et ceux bilatéraux à travers l'aide au développement.

En outre, d’autres acteurs communautaires ont bénéficié d'une formation sur la gestion des projets au niveau local. Il s'agit des femmes qui s'activent dans la transformation des produits de différentes filières (anacarde, produits de la mangrove, filières riz et maïs). Pour cette catégorie d'acteurs le besoin d'être capacité reste énorme.

Cela a été souligné par les femmes qui ont du reste salué l’initiative du PFNAC pour cette formation à la gestion des projets communautaires intégrant l'adaptation aux changements climatiques.