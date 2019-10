Climat : Le Chili qui attendait l’arrivée de 25 000 délégués renonce à organiser la Cop25

La Conférence des parties (Cop25) déménage. Cette conférence mondiale sur le climat qui était prévue au Chili (Amérique du Sud) du 2 au 13 décembre prochain n’aura plus lieu à Santiago. Le mouvement de contestation inédit qui agite le pays, a poussé le président Sebastian Piñera à annuler l'événement, a appris Dakaractu.





La presse internationale qui a évoqué, ce renoncement a fait état de la colère sociale qui agite le Chili depuis une douzaine de jours. Une situation qui ne se prête pas à l'organisation d'un sommet mondial. Le pays renonce à organiser la COP25, la conférence sur le climat qui devait consacrer une dizaine de jours de négociations des acteurs et des autorités, ainsi que le sommet de l'Apec, a annoncé le président Sebastian Piñera ce mercredi.



«Nous comprenons parfaitement l'importance de l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) et de la Cop pour le Chili et le monde, mais nous avons basé notre décision sur le bon sens», a déclaré le chef de l'Etat conservateur, qui dit avoir décidé cette annulation «avec un profond sentiment de douleur (…). Un président doit faire passer son peuple avant tout», a-t-il ajouté.



Mais il faut noter, selon lesdites sources, qu’environ 25 000 délégués étaient attendus à la Cop25 à Santiago. Une situation inédite dans l'histoire des conférences sur le climat. La Ccnucc (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) devra décider si la Cop25 est définitivement annulée, ou alors reportée à l'an prochain.

L’Apec devait également avoir lieu à Santiago, les 16 et 17 novembre. Elle avait été présentée comme une occasion pour la signature par les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping de la «phase 1» d'un accord commercial que négocient les deux premières puissances économiques de la planète. À Washington, un responsable de la Maison blanche a déclaré que l'annulation du sommet de Santiago avait «pris par surprise» l'administration américaine.