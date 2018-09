Clédor Sène, Mouvement Claire Vision "Guindii Askanwi" : « On est dans un pays qui recule de 30 ans »

« Nous sommes venus exprimer notre désapprobation par rapport à la tentative de confiscation de la volonté populaire qui est en train de s’opérer. Nous vivons une fraude pré électorale parce que le ministre de l’intérieur a pris en main les cartes d’identité des primo votants. Car c’est sûr que ces derniers ne vont pas voter pour eux. De plus, il a déclaré qu’il va faire tout pour que ceux qui vont voter pour le régime obtiennent leur carte d’identité. C’est une partialité pour quelqu’un qui est chargé de l’organisation des élections. S’y ajoute qu’il s’est servi de l’appareil judiciaire pour retenir des candidats à l’élection présidentielle, en l’occurrence Khalifa Sall et Karim Wade. tout cela est anti-démocratique. On est dans un pays qui recule de 30 ans. Le combat continue, nous allons descendre sur le terrain. Nous appelons le peuple à nous rejoindre sur ce combat. »