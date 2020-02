Cleanning Day : La Banque agricole se joint à la lutte « zéro déchet en ville » et offre du matériel de nettoiement.

La Banque agricole, poursuivant sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise, s’est s’est jointe à l’appel du président de la République dans sa lutte pour rendre la ville propre. En ce premier samedi du mois de février, son directeur général, en compagnie toute son équipe, s’est rendu sur le rond-point de la Place de l’Indépendance à la rencontre des agents municipaux et ceux de l’UCG pour démarrer le cleanning day. À titre de soutien, il a offert du matériel de nettoiement constitué de balais, pelles, brouettes, et même du rafraîchissement pour les agents et la population riveraine de la zone afin qu'ils puissent pleinement participer aux activités. Aussi, il a invité les autres entreprises de la place à prendre part à cette initiative...