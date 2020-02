Cleaning day à Kaolack : Mariama Sarr offre du matériel de nettoiement à ses militants.

Madame le Maire de Kaolack, par ailleurs ministre de la fonction publique, a offert aux membres de ses comités, présidentes de zones et aux militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, des lots de matériel de nettoiement destinés au cleaning day que Kaolack a l'honneur d'accueillir ce samedi à travers une grande opération de nettoyage et de désencombrement dans toute la ville.



L'édile de Kaolack qui n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre à ses militants d'avoir les outils nécessaires pour l'opération, a décidé au lendemain de ces travaux de remettre un prix aux populations qui rendront leur quartier le plus propre de la commune.



Revenant sur le déguerpissement des ouvriers et marchands établis à la gare routière de Nioro à Kaolack, Mariama Sarr a par la même occasion, annoncé deux sites de recasement pour ces derniers...