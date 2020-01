Cleaning day : "Si nous voulons le matérialiser...on doit doit prendre une tranche horaire et interdire toute circulation de véhicule" (Souleymane Ndoye)

Au lendemain du lancement officiel de la journée nationale du nettoiement, les habitants du populeux et traditionnel quartier de Thiokho, sis dans la commune de Rufisque Ouest, se sont donnés rendez-vous dans les rues de leur quartier pour le rendre propre. Mobilisées autour de l'ASC du quartier, les autorités coutumières et religieuses, avec l'appui technique de l'UCG, ont investi les coins et recoins de leur cité pour la nettoyer de fond en comble. Occasion a été saisie par l'honorable député Souleymane Ndoye, d'inviter le chef de l'Etat, Macky Sall, au-delà de son engagement, de matérialiser ce cleaning day par une décision forte comme l'arrêt de toute circulation de véhicule le jour du cleaning day. En effet, selon lui, "Pour mobiliser l'ensemble des acteurs, les jeunes, les fonctionnaires, etc..., on pourrait par exemple de 8h à 12 h faire en sorte que tous les véhicules soient à l'arrêt, qu'il n'y ait même plus de circulation de véhicules..."