Cleaning day : Les Almadies pour un quartier sans déchet.

Même si la mobilisation n’était pas à la hauteur de l’appel, les habitants des Almadies ont nettoyé leur quartier pour pour répondre à l’appel du chef de l’État. Les délégués de Ngor et des Almadies ont balayé en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis, du préfet et plein d’autres autorités pour un environnement sain et vivable. Une première étape pour convaincre les populations de sortir en masse la prochaine fois pour le bien être de leur quartier...