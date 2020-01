Cleaning Day à Touba / La Cojer compte s’approprier de l’opération le premier samedi de chaque mois.

Le Cleaning Day initié par le Président Macky Sall et qui s’est timidement déroulé dans plusieurs localités du Sénégal, sera bien vivant dans la cité religieuse. C'est du moins l'assurance que vient de donner la Cojer de Touba sous la houlette de Bassirou Mboup.



En action au quartier Sam, plus précisément au niveau de "marché Bu Bess", les jeunes Républicains ont estimé utile de donner corps à la vision du Président de la République. Conscients de l’urgence qu'il y a de rendre le Sénégal propre, Bassirou Sylla et ses camarades s’engagent "à sensibiliser les populations, à mettre à leur disposition le matériel de nettoiement adéquat et à les accompagner sur le terrain."

Les populations de Sam se réjouiront beaucoup de l'initiative. Pour Moustapha Seck, venu représenter le chef du village, le marché ne va plus connaître la présence d'ordures dans cette partie de Touba avec, notamment, la construction d'un centre d'enfouissement technique par l'UCG...