Cleaning Day à Kaolack : Le Conseiller spécial de Madame Aminata Touré décrète « un week-end, un quartier ».

Il s'agit du responsable politique de la ville de Mbossé, Moussa Fall. En effet, à l'occasion d'une journée d'investissement humain qu'il a organisée ce dimanche au quartier Tabangoye, Mr Fall a lancé le concept " Un week-end, un quartier" qui consiste à choisir chaque week-end un quartier dans la commune de Kaolack où lui, ses militants et les membres de ce quartier vont se mobiliser pour nettoyer les rues et ruelles.



Le conseiller spécial de Madame Aminata Touré entend ainsi, à travers cette initiative, apporter sa pierre à l'édifice par rapport à l'opération " zéro déchet" lancée par le chef de l'Etat et matérialisée lors de la journée dénommée " Cleaning Day".



Pour rappel, Moussa Fall a décidé dernièrement de rejoindre l'Alliance pour la République( Apr) en portant son choix sur Madame Aminata Touré pour l'accueillir au sein de cette entité...