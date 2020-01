"Cleaning Day" : Zahra Iyane Thiam s’engage à redonner à la commune des Sicap Liberté sa gracieuse image

L’appel du Président de la République, Macky Sall, pour le ''Cleaning Day'' n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En effet, le ministre de la micro-finance et de l’économie solidaire, Zahra Iyane Thiam en compagnie du ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a accompagné les habitants des Sicap Liberté pour rendre leur localité ainsi que les allées du Bourguiba plus propres.



Le ministre Zahra Iyane Thiam Diop s‘est réjoui de la participation massive des riverains. Néanmoins, elle estime que c'est bien de faire du nettoiement mais il faudrait aussi un suivi et invite les populations à un changement de comportement. En outre des poubelles seront mises à la disposition des riverains, et les quartiers seront bientôt revêtus de pavé, et une campagne de sensibilisation sera menée auprès des citoyens afin de les inviter à participer à cette œuvre de salubrité.





Officiellement lancée ce samedi 4 janvier 2019, la journée nationale du nettoiement a été l'occasion pour le ministre de la micro-finance et de l’économie solidaire de revenir sur la question de l'employabilité des jeunes. Elle a aussi évoqué la problématique liée à l'insécurité qui règne aux alentours du stade Demba Diop.





Un Sénégal zéro déchet est possible si toutefois que les populations font preuve d’un engagement ferme et d’une volonté réelle selon Zahra Iyane Thiam. Les habitants des Sicap s’engagent à l’amélioration du cadre de vie pour ainsi redonner à leur terroir sa gracieuse image.