Cleaning Day : Thiès aurait elle enfin trouvé son ministre à travers la personne de Ndèye Tické Ndiaye Diop

Ville carrefour, ville historique, avec le chemin de fer, source de rencontres entre les peuples, du Sénégal au Niger, en passant par le Mali, Thiès a toujours eu des dirigeants charismatiques et valeureux. Du côté du pouvoir comme de l’opposition, des hommes et des femmes connus pour leur patriotisme, mais aussi pour un amour et un engagement sans faille pour leur ville. Sont de ceux-là Ousmane Ngom, Boubacar Sall, Mantoulaye Diène, etc. Pour la nouvelle génération, Idrissa Seck est resté pendant longtemps à Thiès "le maître du jeu", mais avec la mobilisation de ce Cleaning Day du 1er février 2020 , on sent que l'espoir est permis avec Ndèye Tické Ndiaye Diop qui ne cesse d'œuvrer à travers des actes concrets pour l'émergence de Thiès mais dans l'unité et la cohésion sociale. Selon un homme d’âge mûr appréciant le ralliement massif de tous bords, c’est parce qu’elle a évité de faire comme Thierno Alassane Sall qui, au lieu d’incarner la "République des valeurs", avait plutôt "constitué une cour autour de sa personne avec ses parents et amis". Pour l'heure, ce qui importe pour la porte parole du gouvernement, dit-il, c’est le développement de Thiès, et ses actes le prouvent". En guise d'illustration, il a établi un parallélisme entre ses actes et ceux de son mentor, le Président Macky Sally : "Un Sénégal pour tous" / "un siège pour tous" ; "un programme d’appui à toutes les familles religieuses" / "proximité avec toutes les familles religieuses" ! Et notre source d’ajouter qu’elle pourrait publier, après "Sénégal au cœur" du Président, "Thiès au cœur", sans être démentie. Très proche des jeunes à travers les ASC et des femmes à travers les groupements féminins, Ndèye Tické Ndiaye Diop est aussi dans le social comme le veut son mentor. Ainsi, le cleaning Day organisé par le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop l’a été aussi pour les cœurs et les esprits. Toutes les sensibilités de la colalition Benno Bokk Yakar (Bby) ont répondu à son appel, mais en particulier les partisans de Siré Dia, d’Augustin Tine, d’Abdou Mbow, les mouvements de soutien, et même des responsables du parti Rewmi. Pour cela, d’aucuns ont dit, avec la mobilisation aujourd’hui constatée autour de Ndèye Tické Ndiaye Diop, que "le Cleaning Day l’a été aussi pour les cœurs et les esprits". Thiès en avait bien besoin et les gens semblent vouloir dire au Président : " Merci Macky Sall vous avez fait pour la ville de Thiès, le meilleur choix pour la mise en œuvre de votre vision et pour l’intérêt des populations".