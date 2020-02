Cleaning Day / Thiès : Ndèye Tické Ndiaye Diop mobilise les thiessois derrière la vision du Président Macky Sall pour un "Sénégal Zéro déchet"

La cité du rail n'a pas manqué à l'appel du Président de la République, Macky Sall. THIÈS a répondu à l'invitation du Maire Talla Sylla à l'occasion du BESSU SETTAL ou GAAWU SÉNÉGAL.

Le Gouverneur de la région, le Préfet, le Sous Préfet, le Ministre Ndèye Tické Ndiaye, l'honorable députée Maïmouna Sène, le représentant régional du Khalife général des Khadr à Thiès, Cheikh Doudou Niang , le représentant de Serigne Modou Kara, Serigne Modou Ngom, l'ONCAV et l'ODCAV, le Dialogue pour l'humanité, le regroupement des Tailleurs de Thiès, le mouvement Y 'en a Marre, des organisations de la société civile, les responsables de la Ville de Thiès et les populations de la Cité du rail ont tous pris part au Cleaning Day de ce samedi 1er Février 2020. Ils ont déroulé une grande opération de nettoyage sur l'avenue Caen, au marché Grand Thiès et dans les différents quartiers. L'objectif est de montrer que les thiessois adhèrent à la vision du Président, Macky Sall pour "Un Sénégal zéro déchet".

Des jeunes et femmes ont ainsi pris d’assaut les artères de la ville pour la propreté de leur ville. Ndèye Tické Ndiaye a appelé tous les citoyens à s'approprier la vision du Chef de l'État, mais également à éviter de lancer à tout va des déchets. Ce, explique-t-elle, pour que la cité du rail soit la plus propre ville du Sénégal...