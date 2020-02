Cleaning Day / Notto Diobass : Alioune Sarr mobilise les Diobassois et les autorités administratives...

Le ministre-maire de Notto Diobass, Alioune Sarr a organisé un grand « cleaning Day » dans sa localité. Les chefs de villages, autorités administratives et presque toute la population étaient sorties lors de cette grande mobilisation pour se joindre à la vision du Président Macky Sall pour « Un Sénégal propre ». D'après Alioune Sarr, cette journée dénommée « Setal Diobass », est une réponse au Cleaning Day initié par le Président Macky Sall. « L'hygiène et la propreté sont indispensables pour le développement d'un pays », fait-il remarquer. Il en a profité, également, pour lancer un appel aux populations de sa commune et aux Sénégalais pour la pérennisation des journées de Ceaning Day.