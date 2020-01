Cleaning Day / Guet-Ardo : Une mobilisation citoyenne contre l'insalubrité.

Comme effectué partout dans les différentes collectivités du pays, la commune de Guet-Ardo s'est également mobilisée pour joindre la parole à l'acte afin de concrétiser la volonté du président de la République Macky Sall pour un Sénégal zéro déchet où il fait bon vivre au bénéfice de tous.

En effet, la mairie de cette ville religieuse située dans la région de Louga, en partenariat avec la Cojer, a procédé à la journée de nettoiement collectif.

Selon le maire Talibouya Ba, l'objectif est de "mettre un terme à l'insalubrité dans cette ville religieuse qui est le point de convergence des khadre, car abritant chaque année un des plus grands Ziar annuels de la région".

Quant à la pérennisation de ces activités citoyennes, le maire annonce une batterie de mesures pour accompagner les jeunes afin de mieux lutter contre l'insalubrité. Talibouya Ba invite également à la mobilisation et une participation de tous les acteurs pour un Sénégal propre et débarrassé de ses déchets, comme le veut le président Macky Sall...