Cleaning Day : « Le seul moyen d'éradiquer insalubrité est de mettre en place des stratégies d'occupation de l'espace » (Alioune Mar, maire de Rufisque Ouest)

Ce samedi 04 janvier 2020, lors du lancement de la journée du cleaning day au Boulevard Maurice Guèye, M Alioune Mar, maire de la commune de Rufisque Ouest s'est prononcé sur la question de l’insalubrité. Selon lui, « le seul moyen d'éradiquer insalubrité est de mettre en place des stratégies dont des actions de nettoiement et des plans de désencombrement ». Ainsi la meilleure stratégie est d'avoir un plan de désencombrement, c'est-à-dire, "un plan pour enlever, un plan pour occuper et un plan pour entretenir. " Il lance aussi « un appel aux populations et aux autorités pour prendre en charge leur environnement et faire en sorte qu’il soit propre. De ce fait, il ne s'agira plus d'attendre que la place soit occupée, nous allons faire en sorte que la place nettoyée soit occupée par les services de la commune et toutes les places nettoyées et désencombrées soient occupées par des bancs et qu'il puisse servir d'espace public », a ajouté M.Mar