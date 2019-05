Claude Leroy : « L’équipe qui aura le meilleur gardien gagnera la CAN »

Vieux routier, celui qui a disputé neuf CAN à la tête de six équipes différentes a, à peu près, une idée de l’équipe qui sortira vainqueur final de la CAN 2019. Selon lui, la sélection qui aura le meilleur gardien pourrait remporter la coupe d’Afrique des nations.