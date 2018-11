Classification des Emplois / Métiers et convention collective dans le secteur numérique : Pour une transformation structurelle de l’économie nationale.

« Il est envisagé de porter la contribution du secteur numérique au PIB à 10%, de créer plus de 35.000 emplois numériques directs, et de générer des effets de plus de 300 milliards de Fcfa dans les autres secteurs de l’économie », a lancé le ministre de l’économie numérique Mr Abdoulaye Bibi Baldé à la journée de classification des emplois/métiers et de convention collective dans le secteur numérique sous l’égide du CNP. Une journée organisée pour répondre aux préoccupations et défis des professionnels privés du numérique, défis et priorités autour d’enjeux de productivité du travail qui se résument à travailler plus et mieux dans le monde de l’entreprise et permettant à l’entreprise de partager les fruits de la croissance entre employeur et travailleurs. Ainsi cette journée sous l’égide du Cnp a été portée par OPTIC, un privé du numérique qui souhaite avoir une législation sociale plus flexible et mieux adaptée à l’environnement aussi bien actuel que futur...