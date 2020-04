Classement mondial de la liberté de la presse : le Sénégal 47 ème sur 180

À la 49 ème place sur 180 pays en 2019, le Sénégal a fait un bond de deux places dans le classement mondial de la liberté de la presse 2020, paru aujourd’hui. Ce baromètre réalisé par Reporter Sans Frontières classe le Sénégal à la 47 ème place. L’adoption du code à la presse ou le basculement vers la TNT constitue des motifs de satisfaction dans ce classement. Le Sénégal est classé 5 ème sur la quarantaine de pays africains sur le classement. « Considéré comme l’une des démocraties les plus stables du continent, le Sénégal dispose d’un paysage médiatique pluriel, et la Constitution de 2001 y garantit la liberté de l’information. Les atteintes contre les journalistes se sont espacées ces dernières années, mais certains sujets restent tabous. Plusieurs médias ont été convoqués et intimidés pour avoir rapporté des faits de corruption. Les radios qui donnent la parole à des critiques du régime peuvent subir des pressions, tandis que les journalistes sont susceptibles d’être condamnés pour diffamation, mais les cas sont rares. Après plusieurs années de discussion, un code de la presse a été adopté en 2017, mais les décrets d’application ne sont pas encore signés », commente RSF sur le rapport du Sénégal.

« Ce code, qui ne dépénalise pas les délits de presse, prévoit la saisie des supports de diffusion et la suspension ou la fermeture d’organe de presse en cas d’atteinte à la sécurité de l’État, ce qui a laissé un goût amer aux professionnels du secteur. Le basculement total vers la Télévision numérique terrestre (TNT) annoncé pour 2020 constitue également une préoccupation pour les acteurs de la presse. Les charges liées au transport du signal et la redevance pourraient être des obstacles à la création d’une chaîne de télévision », conclut enfin RSF.