Classement Fifa : les lions perdent une place

« Le grand nombre de matchs internationaux disputés le mois dernier a entraîné beaucoup de changements au sein du classement qui voit la Belgique monter sur le podium et six équipes atteindre le meilleur classement de leur histoire », indique le site de la FIFA.

« Parmi les équipes qualifiées pour la Coupe du monde de la FIFA, il est à noter que l’Allemagne conserve la première place – bien qu’ayant concédé un nul et une défaite –, la Belgique intègre le Top 3 après une victoire nette 4-0 sur l’Arabie saoudite, tandis que la Tunisie (14e, plus 9) et l’Uruguay (17e, plus 5) progressent dans la hiérarchie mondiale après avoir chacun remporté leurs deux matches amicaux », ajoute le document.

« Les Aigles de Carthage atteignent du même coup le meilleur classement de leur histoire », précise le site de la FIFA.

Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 17 mai 2018.

Avant la phase finale de la Coupe du monde, l’équipe du Sénégal doit trois matchs de préparation respectivement contre le Luxembourg (31 mai), la Croatie (8 juin) et contre la Corée du Sud (11 juin).

Les cinq premiers du classement africain sont la Tunisie (14-ème mondiale), le Sénégal (28-ème mondial), la RD Congo (38-ème mondiale), le Maroc (42-ème mondial) et l’Egypte (46-ème mondiale).

Le classement FIFA tient compte des résultats obtenus par chaque sélection sur les quatre dernières années, les résultats les plus récents bénéficiant toutefois des coefficients les plus importants.

Dans ce classement, les points sont calculés aussi en fonction de l’importance des matchs (match amical, match de qualification à la CAN et au Mondial) et du niveau de l’adversaire.

Dans le monde, la Belgique grimpe à la 2-ème place derrière l’Allemagne 1-ère et le Brésil 2-ème.