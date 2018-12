Classement FIFA : le Sénégal termine l’année en tête

La Sénégal termine l’année 2018 en tête du classement FIFA en Afrique. le Sénégal est repassé devant la Tunisie le mois dernier et les Lions de la Teranga finissent 2018 en tête, comme l’année passée. Les Aigles de Carthage sont 2es devant le Maroc qui complète le trio de tête.

Par rapport à 2017, les sélections africaines paient leur Mondial raté (aucun qualifié en 8es de finale) et seuls 5 pays figurent dans le Top 50 mondial contre 8 il y a un an à la même époque. Avec la CAN au programme (15 juin-13 juillet), l’année 2019 promet de gros changements dans ce classement au niveau continental. En attendant, rendez-vous le 7 février pour la prochaine édition.

- Le top 10 mondial

1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Croatie

5. Angleterre

6. Portugal

7. Uruguay

8. Suisse

9. Espagne

10. Danemark



- Le top 20 africain



1. Sénégal (23e)

2. Tunisie (26e)

3. Maroc (40e)

4. Nigeria (44e)

5. RDC (49e)

6. Ghana (51e)

7. Cameroun (55e)

8. Egypte (56e)

9. Burkina Faso (61e)

10. Mali (64e)

11. Côte d’Ivoire (65e)

12. Guinée (66e)

13. Algérie (67e)

14. Cap Vert (72e)

15. Afrique du Sud (72e)

16. Ouganda (75e)

17. Zambie (83e)

18. Congo (84e)

19. Gabon (85e)

20. Bénin (94e)



- Le classement complet de la FIFA

Afrik.foot