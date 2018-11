Classement FIFA : le Sénégal nouveau leader en Afrique, le Maroc sur le podium

Le Sénégal a doublé la Tunisie au classement FIFA du mois de novembre, dévoilé ce jeudi, pour s’imposer comme le nouveau leader africain. Le Maroc grimpe sur le podium.

Comme on pouvait s’y attendre, la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 a débouché sur de gros changements au niveau du classement FIFA du mois de novembre, publié ce jeudi. A la suite de ces rencontres (et de quelques matchs amicaux), on assiste à un changement de leader au niveau africain avec le Sénégal qui s’empare des commandes !



Les Lions de la Teranga détrônent la Tunisie, battue à deux reprises ce mois-ci (par l’Egypte puis le Maroc). A l’inverse, grâce à ses deux succès (Cameroun, Tunisie), le Maroc se hisse quant à lui sur le podium continental en grillant la politesse au Nigeria et à la RDC. La FIFA fait remarquer qu’avec 7 places gagnées, la bande à Hervé Renard signe la meilleure progression du mois au sein du Top 50 mondial.



Derrière, la chute se poursuit pour la RDC (- 3 au niveau mondial), le Cameroun (-4), le Burkina Faso (-4) et le Cap Vert (-4). A l’inverse, les bons points vont à la Mauritanie (+3), 101e nation mondiale, qualifiée pour la première CAN de son histoire et aux portes du Top 20 africain. Mention spéciale aussi au Mozambique (117e, +5), à l’Angola (125e, +5), au Soudan (127e, +8), aux Comores (143e, +5) et à la Gambie (166e, +7). Rendez-vous le 20 décembre pour la dernière édition de l’année 2018.



- Le top 10 mondial



1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Croatie

5. Angleterre

6. Portugal

7. Uruguay

8. Suisse

9. Espagne

10. Danemark



- Le top 20 africain



1. Sénégal (23e)

2. Tunisie (26e)

3. Maroc (40e)

4. Nigeria (44e)

5. RDC (49e)

6. Ghana (51e)

7. Cameroun (55e)

8. Egypte (56e)

9. Burkina Faso (61e)

10. Mali (64e)

11. Côte d’Ivoire (65e)

12. Guinée (66e)

13. Algérie (67e)

14. Cap Vert (72e)

15. Afrique du Sud (72e)

16. Ouganda (75e)

17. Zambie (82e)

18. Congo (84e)

19. Gabon (85e)

20. Bénin (94e)

Afrikfoot.com