Classement FIFA : Le Sénégal stagne toujours dans le top 20 mondial

La FIFA vient de publier le classement officiel actualisé ce jeudi 26 octobre, suite à la récente trêve internationale du mois d’octobre. Et, le moins que l’on puisse dire c’est que l’équipe nationale de football du Sénégal n’a pas véritablement progressé malgré sa probante victoire (1-0), sur le Cameroun en amical. Au même moment le Maroc garde le cap alors que les maliens ont réussi à intégrer le top 10 africain devant la Côte d’Ivoire, le Burkina ou encore le Ghana …

Les Lions du pays de la Teranga restent à la 20ème place au classement général avec un total de 1600.82 soit une hausse de 3.81 points glanés par les champions d’Afrique qui avaient perdu du terrain après la défaite contre les Fennecs. Une fausse note corrigée avec le résultat positif obtenu à Lens à l’issue du match de préparation contre les Lions indomptables. Seulement, ce n’est pas encore suffisant pour le Sénégal qui, après atteint sa plus belle place (18eme mondial) avait comme ambition d’intégrer le top 10.

Un top 10 pour le moment inaccessible aux sélections africaines puisque le Maroc, numéro 1 en Afrique, n’est que 13 au ranking général avec 1658.49 points. À noter la belle percée des Algériens (4ème en Afrique et 33ème mondial tout juste derrière une Tunisie en perte de vitesse (3ème en Afrique et 32ème au général) avec à peine trois points de plus que les Fennecs. Loin devant, l’Argentine de Lionel Messi est toujours numéro un mondial suivie de la France du Brésil, de l’Angleterre, de la Belgique et du Portugal.