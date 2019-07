Classement FIFA : Le Sénégal se hisse à la 20e place mondiale et reste premier en Afrique.

Avec plusieurs grandes compétitions (CAN, Copa, Gold Cup…) qui ont livré leur verdict ces dernières semaines, le classement des nations publié ce jeudi présente d’importants changements. Naturellement, les équipes championnes ont amélioré considérablement leur positionnement. Notamment le Sénégal qui continue sa belle progression au niveau mondial (20e, numéro 1 en Afrique.)



Au niveau mondial, La Belgique (1746 pts) reste leader suivi du Brésil (2e, 1726 pts) et de la France (1718 pts.) L’Angleterre (4e 1656 pts) et l’Uruguay 5e (1637 pts) forment le top 5 mondial.



En outre, les deux finalistes de la dernière CAN 2019, le Sénégal et l’Algérie signent de belles performances avec une percée de 20 places (60e à 40e mondial) de la part des « Fennecs. » Le Sénégal gagne deux précieuses places, se hisse au 20e rang mondial avec 1550 pts, et confirme son statut de numéro en Afrique. Les « Lions » sont suivi par la Tunisie (29 mondial, 1496 pts) Les « Super Eagles » du Nigeria ferment le top 3 Africain (33e mondial, 1481 pts.)