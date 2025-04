Classement FIFA : Le Sénégal perd 2 places et trône désormais à la 19ᵉ place mondiale

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a dévoilé ce jeudi 3 avril 2025, son classement actualisé des sélections nationales; le Sénégal perd deux places, passant de la 17ᵉ à la 19ᵉ position mondiale. Ce recul s’explique principalement par le match nul concédé face au Soudan (0-0) lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, malgré une victoire convaincante contre le Togo (2-0).



Si les Lions de la Téranga restent la deuxième nation africaine derrière le Maroc (12ᵉ mondial), ils voient l’Égypte, l’Algérie et la Côte d’Ivoire se rapprocher dans le classement continental. Le Sénégal avait pourtant connu une progression constante ces dernières années, atteignant même la 18ᵉ place en 2023 après sa victoire en Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Sur le continent Africain, le Maroc conserve sa place de leader et reste ainsi onzième. Dans le classement, seul le Maroc et le Sénégal apparaissent dans le top 20. La première nation africaine apparaît à la 36ème place (Égypte), Côte d’Ivoire 38ème et Algérie 46ème place.



Au niveau mondial, l’Argentine conserve sa première place, suivie de l’Espagne, qui dépasse la France, désormais troisième suivie de l’Angleterre quatrième. Le Brésil complète le top 5, illustrant la domination des nations sud-américaines et européennes.



Avec des matchs cruciaux (éliminatoires coupe du monde 2026) et la CAN Maroc 2025 à venir, le Sénégal devra confirmer sur le terrain pour éviter un nouveau recul.





Classement FIFA complet (Top 20 mondial) – Avril 2025



1. Argentine : 1886,16 pts

2. Espagne : 1854,64 pts

3. France : 1852,71 pts

4. Angleterre : 1819,20 pts

5. Brésil: 1776,03 pts

6. Belgique : 1772,44 pts

7. Pays-Bas : 1758,51 pts

8. Portugal : 1741,43 pts

9. Colombie : 1727,32 pts

10. Italie : 1714,29 pts

11. Uruguay : 1713,15 pts

12. Maroc : 1669,44 pts (1ᵉʳ africain)

13. Croatie : 1701,31 pts

14. Allemagne : 1686,02 pts

15. Suisse : 1654,10 pts

16. États-Unis : 1641,75 pts

17. Mexique : 1635,11 pts

18. Japon : 1628,81 pts

19. Sénégal : 1623,34 pts (2ᵉ africain)

20. Iran : 1611,16 pts