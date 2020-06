Classement FIFA : Le Sénégal dans le top 20 mondial et toujours premier en Afrique.

L'équipe nationale du Sénégal occupe la 20ème place mondiale et la première africaine devant la Tunisie, dans le classement mondial de la FIFA du mois de juin, publié ce jeudi 11 juin 2020. Les Lions, vice-champions d'Afrique en juillet 2019, ont repris seuls, les commandes du dernier classement côté africain à la mi-juin.



Dans le Top 10, c'est la Belgique qui s'installe sur le toit du classement mondial devant la France et le Brésil, qui complètent le podium. Suivent l'Angleterre et l'Uruguay, toujours positionnés aux 4ème et 5ème rangs respectivement.