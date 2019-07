Clara (Idoles) actrice : « Il faut être raffiné jusqu'au bout des ongles »

De femme actrice, Clara se lance dans les affaires. Pour elle, le raffinement ça compte beaucoup. Son slogan « toute personne doit être raffinée jusqu'au bout des ongles ». Et pour contribuer à ce bien-être, cette technicienne en habillement et styliste ongulaire lance « Rafy Nails Beauty » spécialisé dans les ongles, le maquillage et les cheveux pour booster les dernières tendances en se basant sur les nouvelles technologies...