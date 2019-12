Civisme et pollution : Les membres du CESE appellent au respect des lois et règlements

Interdire les brûlages à l’air des déchets, promouvoir les attitudes citoyennes et les comportements favorables pour la protection de l’environnement, réaliser des actions de reboisement le long des axes routiers, renforcer l’éducation environnementale, telles sont les recommandations des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) lors du panel de ce Jeudi 05 décembre dont le thème est « Civisme et la Pollution », animé par différents experts, notamment le Directeur de l'environnement et des établissements classés, le Représentant du CONGAD et le Docteur Mamadou Fall du laboratoire de toxicologie et d'hydrologie de l'Université Cheikh Anta Diop.



Selon, El Hadji Momar Samb, Président de séance, cette dégradation de la qualité de l’air empoisonne la vie des populations.



À cet effet, ce dernier demande aux populations de prendre conscience des dangers qui nous menacent et dont nous sommes les producteurs mais aussi de prendre conscience et surtout de développer cette conscience pour qu’elle devienne une conscience citoyenne sentinelle de protection de notre environnement et de d’amélioration de l’air.