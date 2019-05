Civisme dans l’islam : Les femmes parlementaires initient le débat.

Le collectif des femmes parlementaires de la 13ème législature organise à l’occasion du mois béni du ramadan, une conférence religieuse sur le thème ‘’ femmes et civisme dans l’Islam’’.

L’évènement prévu ce dimanche 12 mai au théâtre national Daniel Sorano est placé sous le haut patronage du président de la République, Macky Sall et sous le parrainage du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.

La présidente de la fondation ‘’servir le Sénégal’’, Marième Faye Sall est, par ailleurs, choisie comme marraine de l’édition.

Dirigé par la 2ème vice présidente de l’Assemblée nationale, Awa Guèye, le collectif entend à travers le rendez-vous rendre hommage aux disparus de la 13ème législature notamment les parlementaires Khady Ndiaye de Fatick, Ndiassé Ka de Cayar et Malamine Gomis de Goudomp.