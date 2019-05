Civisme dans l'Islam : Le collectif des femmes parlementaires lance un message consensuel

Dans ce mois béni de ramadan, les femmes parlementaires ont trouvé la bonne initiative en donnant un signal transpartisan. Une conférence tenue ce dimanche au théâtre national Daniel Sorano a vu la présence de bon nombre de femmes et même de citoyens simples venus prendre part à la causerie dont le thème portait sur : "Femme et civisme dans l'Islam." Un thème en totale adéquation avec le récent discours du président de la République sur le bon comportement citoyen qui fait appel au civisme.

Les femmes parlementaires pour cette édition, ont choisi comme parrain Moustapha Niasse et Marième Faye Sall comme marraine. Elle sont même allées plus loin dans leur objectif qui est de consolider les liens quelles que soient leurs affiliations.

L'opposition et la majorité présidentielle se sont donc retrouvées autour des questions parlementaires pour renforcer le dialogue au sein de l'hémicycle...