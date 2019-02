Citoyenneté : Le nouveau mouvement "Xippil Khōl" soutient le candidat Macky Sall

Un nouveau mouvement dénommé "Xippil Khōl" vient d'être porté sur les fonts baptismaux. Il œuvre dans le social, la citoyenneté et la politique sous la direction de son leader Ousseynou Seck. Comptant plus de 200 membres actifs, le mouvement se veut une tribune de veille, d'alerte et de sensibilisation. Il s'associe, par ailleurs, à la vision du président sortant candidat à sa succession et bat campagne pour sa réélection.

Le mouvement trouve son siège social à Ouest-Foire où il a pris naissance afin de participer au développement du pays, renseigne son leader.