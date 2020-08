Citoyenneté : Le mouvement "Wa Gox Bi" s'investit pour changer le visage de Djiddah T. Kao.

Dans une commune qui compte 66 quartiers et où le vivre ensemble est bien au rendez-vous, un mouvement dénommé "Wa Gox Bi" est monté au créneau pour répondre aux impératifs de la commune. Ce regroupement qui s'étend d'ailleurs à d'autres localités du Sénégal et d'un peu partout dans le monde, a pour objectif de traduire les voeux de Djiddah Thiaroye Kao, en actes. Selon son coordonnateur, "c'est un mouvement qui est né uniquement pour panser les plaies de la commune, en priorisant les besoins primaires des habitants". Pour cela, Wa Gox Bi entend s'impliquer dans la gestion de la cité et n'écarte aucune alternative même s’il est un mouvement citoyen exclusivement au service de sa localité.