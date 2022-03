Cité imbécile : Un pêcheur interpellé avec 24 cornets de chanvre indien lors d’une patrouille.

Lors d’une patrouille de routine, les éléments de la gendarmerie de Hann ont interpellé un individu répondant au nom d'Abdallah Ndir avec un sachet contenant 24 cornets de chanvre indien. Arrêté, le mis en cause a tout de suite reconnu les faits.



Mieux, il avait déclaré à l’enquête aux pandores qu'il n'avait pas de fournisseur attitré. Il avait clairement avoué qu’il n’avait pas un fournisseur fixe et qu’il achetait le produit prohibé auprès de beaucoup de personnes.



À la barre, Abdallah Ndir a nié les faits en soutenant n’avoir jamais soutenu de telles déclarations. « Je suis pêcheur de profession. J’ai quitté mon travail parce que mon père est atteint d'un AVC. C’est moi qui m’occupais de lui. Les gendarmes ne m’ont rien demandé. Je ne suis même pas un fumeur », se dédouane-t-il.



La défense assurée par Me Iba Mar Diop a sollicité la relaxe sans peine ni dépens de leur client ou, à titre subsidiaire, de le relaxer au bénéfice du doute. Finalement, le juge après en avoir délibéré, a relaxé le prévenu pour absence de preuve.