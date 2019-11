Cité dans le rapport de l’ARMP sur un dépassement de deux milliards : Les précisions du Directeur général de l’APIX.

Dans la presse du vendredi 29 novembre 2019, certains journaux, commentant les rapports d’audit 2017 de l’ARMP, ont fait état, en ce qui concerne le marché de travaux relatif à l’aménagement du nouveau marché de Thiaroye, dans le cadre du recasement des places d’affaires affectées par le projet TER, passé par APIX, d’un dépassement de deux milliards (2 000 000 000) francs CFA.







Pour rappel, le marché est un appel d’offres et aucune irrégularité n’est attachée au déroulement de la procédure, tel qu’attesté par les éléments qui suivent.







À la date d’ouverture des plis, le 29 septembre 2017, les offres suivantes ont été enregistrées :













N°

NOM OU RAISON SOCIALE DU CANDIDAT

MONTANT TOTAL DE L’OFFRE

(en F CFA TTC)

1

SINCO s.p.a

15 302 238 238

2

GETRAN s.a

8 263 285 158

3

EIFFAGE

9 081 136 590











Après évaluation des offres, le marché a été attribué au candidat qui a présenté l’offre évaluée conforme la moins disante et qui a réuni les critères de qualification, à savoir l’entreprise GETRAN . ;





La conclusion du marché a été faite le 21 décembre 2017 suite à la délivrance des attestations d’existence des crédits nécessaires à la couverture financière du marché. C’est ainsi que :















































a) Le 11 décembre 2017 (courrier n°5172 APIX/DG/DFC), au titre de la contrepartie du financement du projet, l’Autorité contractante a délivré une attestation pour le montant de deux milliards deux millions sept cent quatre-vingt-quatre mille trente-deux (2 002 784 032) francs CFA ;





b) le 14 décembre 2017 (courrier n°7977 MEFP/DGB/DCFE) , le Ministère de l’Economie, des Finances et du P lan a délivré l’attestation portant sur la somme de sept milliards deux cent soixante millions cinq cent un mille cent vingt-six ( 7 260 501 126) francs CFA .









Disposant ainsi de ressources suffisantes et nécessaires à la couverture du marché, APIX a, dès lors, conclu le marché qui a été immatriculé par la DCMP.







Notons également, qu’à toutes les étapes de la procédure de passation, le marché a fait l’objet de l’avis favorable de la DCMP.







En définitive, le marché a été conclu de façon régulière. Il n’y a pas de dépassement car le marché a été attribué à GETRAN à ce montant sur la base des crédits qui ont été alloués. Il n’y a pas non plus de dépassement dans l’exécution du marché. A ce jour, le total des paiements opérés, tous certifiés par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage et le cabinet de contrôle, est de 4 milliards 70 millions, conformément au niveau d’avancement des travaux.







Le montant figurant au PPM de décembre 2016 est une prévision qui n’influe pas sur la conclusion du contrat, laquelle dépend uniquement des crédits effectivement alloués et des offres reçues sous plis fermés et ouverts publiquement en présence des représentants des soumissionnaires.







Par ailleurs, les états financiers de l’APIX ont toujours été certifiés par un commissaire aux comptes. Ceux fournis par les soumissionnaires à l’appel d’offres en question le sont également. Ceux de GETRAN par M. Issakha Ndoye, Expert-comptable et judiciaire, ceux d’EIFFAGE par le cabinet d’expertise comptable FIDECA, et ceux de SINCO par Mariama Dabo KA, Expert-comptable.







Pour conclure, il est à noter que la Commission des Marchés de l’APIX est présidée par un haut magistrat, Inspecteur Général d’Etat.



















​Mountaga SY