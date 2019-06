Cite Mixta : Une femme suicidaire qui tente de sauter du haut d’un immeuble se fait violenter par des ASP et menace de porter plainte

Son nom : Gita Bijou Rosalie Goudiaby. Elle est une garde rapprochée qui travaille à l’aéroport. Cette femme qui est en couple, entretient depuis un certain temps des relations conflictuelles avec son mari, jusqu'à devenir suicidaire.

Ne pouvant plus supporter cette situation, elle monte ce samedi vers 10h au quatrième étage de son immeuble à la cité Mixta avec des envies de suicide, armée d’une corde et d’un couteau, en l’absence de son mari.

Le gardien de l’immeuble affolé, a alerté des agents de la sécurité de proximité.

Au nombre de six, ces derniers ont violenté Gita Bijou Rosalie Goudiaby, la traînant par les escaliers du haut en bas, ce qui lui a occasionné de multiples contusions au corps.

Une scène insolite qui a ameuté tout le voisinage. Cette dernière très mal en point, menace de poursuivre les ASP en portant plainte pour coups et blessures volontaires.