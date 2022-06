Cité Magistrat : deux domestiques dépouillent leur patronne en s'emparant d'une somme de 2 millions et des bijoux en or...

Le couple Ndiaye qui n'a rien vu venir, a eu la surprise de sa vie après avoir été dépouillé par leurs deux domestiques. Ces dernières ont pris comme prétexte un appel téléphonique d'un inconnu qui les a menacées de couper la ligne du téléphone fixe, si elles ne payaient pas la facture de leur patronne qui était absente de la maison. Il leur fera comprendre qu'il ne veut pas couper la ligne de téléphone au vu et au su des voisins. Raison pour laquelle il souhaite veut que les choses se passent dans la discrétion. Toujours au téléphone, il leur demande d'aller chercher l'argent dans l'armoire de la patronne. Ndèye Faye avec l'aide de l'autre bonne employée dans la maison, en l'occurrence Maty vont défoncer l'armoire de leur patronne sur indication de l'inconnu qui leur a suggéré de suivre ses instructions pour trouver là où leur patronne garde son argent. Son acolyte Maty va comparaître vendredi devant le tribunal pour mineur. Une fois qu'elles ont eu accès à l'armoire les deux prévenues ont délesté le couple d'une somme de 1 150 000 francs et des bijoux en or d'une valeur de 500 000 francs CFA.

Devant la barre, Ndèye Faye nie avoir volé l'argent et les bijoux. « En l'absence de ma patronne et de son époux, j'ai reçu un appel d'un numéro fixe qui m'a clairement indiqué d'aller ouvrir l'armoire pour prendre l'argent et les bijoux. Il m'a menacé de ne prendre aucun appel et de ne pas raccrocher mon téléphone. Il m'a intimé l'ordre d'aller voir dans l'armoire. Il y avait de l'argent, mais il n'y avait rien dans le coffre-fort », souligne-t-elle. Elle ajoute qu'elle lui a demandé de remettre l'argent à un taximan. Elle précise qu'elle ne pouvait pas refuser et qu'elle faisait tout ce que le gars lui demandait.

Gora Ndiaye, l'époux, mentionne qu'ils n'ont pas vérifié les appels. Il souligne que c'est sa femme qui l'a appelé pour l'informer de l'incident. « Je me suis rendu dans les minutes qui suivent chez moi. À mon arrivée, c'est la prévenue même qui m'a ouvert la porte. Sans gêne, elle m'a dit qu'elle était prête à payer tout le préjudice causé. Je lui ai clairement dit pourquoi elle a voulu tout d'un coup payer si elle n'a rien fait », explique le mari.







À son tour, son épouse, enseignante de profession dira que ce jour-là, elle devait aller à une sortie pédagogique au Parc de Hann avec ses élèves.

« Le matin, en partant, je les ai appelées toutes les deux, pour leur dire que je serai en retard. Par la suite, j'ai demandé à Maty d'aller chercher les enfants à 13 heures à l'école avant de quitter la maison. Une fois dans mon lieu de travail, un numéro masqué m'a contacté mais je n'ai pas voulu prendre. C'est par la suite que ma collègue m'a conseillé de prendre, car notre maître coranique de l'école nous appelle souvent avec un numéro masqué. Quand j'ai pris l'appel, le gars me racontait des choses auxquelles je ne comprenais rien. Tout de suite, j'ai pris mon téléphone pour avertir les bonnes de ne pas prendre pas des appels étrangers, mais en vain. Ndèye était en communication et l'autre avait le portable éteint. Sur ces entrefaites, j'ai pensé à ma voisine Madame Diouf née Khady, je l'ai chargée d'aller vérifier dans ma maison, car je n'arrivais pas à joindre mes deux bonnes ni sur le fixe ni sur leur téléphone portable respectif », narre-t-elle avec amertume.

Elle ajoute que quand sa voisine est allée vérifier, elle a surpris les bonnes dans sa chambre avec ses vêtements parterre.

Mme Ndiaye la patronne des deux bonnes à son arrivée à la maison a trouvé le coffre-fort de son mari défoncé et son chéquier qu'elle a trouvé devant la porte de la maison. « J'aimerais bien savoir la personne qui est derrière tout cela, je suis mère de famille peut-être mes enfants ou ma famille sont en danger. J'avais mis 1 150 000 francs dans mon armoire que j'avais éparpillé dans trois pochettes ».

Elle précise que Ndèye Faye n'a fait que deux semaines dans sa maison.

Prenant la parole, le délégué du procureur estime que cette affaire n'est pas de l'arnaque, car tous les ingrédients d'une collusion frauduleuse sont réunis. Ainsi, il requiert une application de la loi.









La partie civile réclame 2 millions de nos francs pour réparation du préjudice. Selon la défense, dans cette affaire, il y a différents acteurs. « La prévenue a été victime d'un système d'arnaque. La Partie civile a même reçu un appel de ses faussaires le même jour, a plaidé la robe noire qui sollicite au tribunal de relaxer la prévenue pour qu'elle puisse rembourser à la partie civile les sommes perdues.

Le jugement sera rendu le 22 juin prochain.