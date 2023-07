Cité Keur Gorgui : après la levée du blocus, riverains, automobilistes et militants soulagés

Après la levée du blocus des FDS qui avait été installé depuis plus de deux mois sur les voies principales menant au domicile d’Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui, la circulation des personnes et des biens ainsi que les activités économiques ont repris depuis ce 24 juillet 2023.



À cet effet, les populations particulièrement les personnes qui travaillent à la cité, les voisins du leader de Pastef et les partisans saluent toute cette levée des barrières. Ils disent tous soulagés, car ils vont pouvoir reprendre sereinement leurs activités.