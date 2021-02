Cité Keur Gorgui : Les politiques à la rescousse d'Ousmane Sonko.

Après la mobilisation des partisans du parti Pastef-les patriotes, c'est au tour des politiques de prendre d'assaut la demeure d'Ousmane Sonko, ce 9 février.

La raison n'est autre que de venir témoigner leur solidarité au leader des patriotes accusé de viol sur une fille répondant au nom de Adji Sarr.

Ces autorités politiques qui ont pu s'entretenir avec le concerné en question, rassure sur son état d'esprit.

Ces derniers alertent et appellent toutefois à la mobilisation de toute l'opposition pour faire bloc face à ce qu'ils qualifient de processus de monarchisation du pays.

Ousmane Sonko accusé de viol ne sera pas seul dans ce combat, ont promis le leader des forces démocratiques du Sénégal "les Guelewars" Babacar Diop et la présidente du parti Apel/3J, Aminata Lo Dieng. D'autres politiques ont également manifesté leur soutien au député resté cloîtré chez lui depuis les incidents qui ont émaillé Dakar et certaines régions du pays dans la journée du 8 février...