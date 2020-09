Cité Claudel : Décès de l’étudiant Joël Célestin Philippe Ahyi, après une agression à l'arme blanche.

Joël Célestin Philippe Ahyi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été attaqué à main armée, alors qu’il accompagnait deux de ses amies. Le pensionnaire de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a été tué de plusieurs coups de couteau vers 22h00, pour une raison inconnue.



Le membre du mouvement Scout, décrit comme un étudiant engagé et connu pour ses bonnes notes à l’université, a succombé à ses blessures. Le corps du jeune étudiant a été découvert par des passants, baignant dans le sang, en pleine rue.



« Des inconnus l’ont pris à partie verbalement, avant de lui asséner des coups de couteau pour ensuite lui déposséder de ses biens », rapporte un témoin. On ignore les circonstances et le motif de cette agression, ont indiqué des sources policières. Une enquête sera certainement ouverte. Nous y reviendrons…