Cité CPI : Le chien du ministre Mansour Faye mord une dizaine d’enfants

La tranquille cité CPI, nichée entre Liberté 6 et la VDN, est secouée depuis quelques jours par les « aventures dangereuses » du chien de la famille du ministre Mansour Faye. En effet, le molosse a déjà fait une dizaine de victimes, parmi lesquelles principalement des enfants. Il nous revient que souvent sorti pour des promenades quotidiennes, le clébard échappe aux enfants du ministre qui ne peuvent le maitriser. Conséquence ce dernier s’est attaqué à pas moins de dix mômes qui étaient au mauvais moment, au mauvais endroit.

Et le pire selon les parents des victimes, les propriétaires du chien arguent détenir des papiers légaux pour élever leur dogue. Et les « plus chanceux » ont droit eux à un pauvre billet de 10.000 francs CFA afin d’aller consulter un médecin. Une situation bien sûr que ne peuvent plus vivre les habitants de la Cité qui demandent au ministre Mansour Faye de veiller avec plus de responsabilité sur leur animal de compagnie pour éviter toute incompréhension...