Cité Belle-Vue (Hann Bel-Air) : L'eau de pluie a été évacuée depuis trois jours par les sapeurs-pompiers...

Le commandant Martial Ndione a fait le point sur la situation qui prévaut à la cité Belle-Vue quelques jours après les pluies du vendredi 5 août (126 mm.) Après une semaine de pompage, il a profité de la visite d'inspection des sapeurs-pompiers sous la houlette du général Mor Seck, avec le déploiement du plan Orsec, pour dire que les eaux étaient désormais sous contrôle.



Le commandant du groupement incendie et secours n°1 de Dakar d'informer que "la cité Belle-Vue recevait toute l'eau qui venait de la zone de captage. Le niveau de l'eau montait jusqu'à 1m30..." D'où l'installation d'un dispositif conséquent de pompage pour soulager les populations. "On a déployé des moyens d'épuisement avec une électropompe de 600 mètres cubes par heure et une motopompe de 300 mètres cubes par heure... On avait mis en place un zodiac puisque certains ne pouvaient pas se déplacer. Depuis trois jours, la cité est libérée, il ne reste que 10 cm d'eau résiduelle..."



Avec une saison hivernale loin d'être terminée, le commandant Martial Ndione assure que ledit dispositif d'évacuation des eaux sera maintenu. À la cité Belle-Vue, il déclare que pour le moment, "la principale difficulté c'est la nappe d'eau, on est en train de pomper, d'ici quelques heures, il n'y aura plus d'eau mais dès le lendemain on retrouvera 50 cm d'eau qui remontent de la nappe d'eau et là on est obligé de pomper à nouveau..."