Citation d'un administrateur des greffes devant le TGI de Thiès : L'affaire renvoyée au 15 janvier 2019

Le tribunal de grande instance (TGI) de Thiès a décidé ce mardi 4 septembre 2018, de renvoyer l'affaire de l'administrateur des greffes, Me Madocky Ndiaye, poursuivi pour faux et usage de faux, vente illégale de biens appartenant à la famille Diawrou Signaté, etc. En effet, le juge dudit tribunal en a décidé ainsi en renvoyant l'affaire au 15 janvier 2019.



Selon les acteurs de la justice rencontrés sur les lieux, cette décision serait due au mouvement d'humeur que les travailleurs de la justice ont décrété depuis 9 heures pour protester contre cette citation devant le tribunal de grande instance de Thiès statuant en matière correctionnelle. Ces derniers exigent donc " le respect du droit au privilège de juridiction que la loi a accordé aux greffiers, greffiers en chefs et administrateurs des greffes lorsqu'ils sont poursuivis pour des délits ou crimes dans l'exercice de leurs fonctions..."