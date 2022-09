Citant le cœur de ville de Kaolack dans le cadre de décrets signés "abusivement" à l'époque : La réponse de la société "SID" au président de la Chambre de commerce de Dakar.

Sur M7 TV, le président de la chambre de commerce de Dakar avait déploré la façon dont certains biens de l'État avaient été abusivement confiés à des privés à l'époque. Abdoulaye Sow avait cité en exemple dans cette interview le cœur de ville de Kaolack, tout en annonçant une campagne de dénonciation, à la suite de la mise en place du nouveau gouvernement.



Prenant la balle au rebond, la société " Saloum Investissement Développement" a décidé de rendre public un courrier pour apporter une précision. " Le Cœur de Ville de Kaolack est une infrastructure avec un décret et un contrat Construction Exploitation et Transfert validé par la DCMP et qui a été régulièrement affectée à Saloum Investissement Développement (SID) dont l’actionnaire majoritaire est Monsieur Mboup".