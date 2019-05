Cisscorp et son président Baye Ciss en deuil

Le groupe " Cisscorp" et son président Baye Ciss sont en deuil. Trois de leurs collaborateurs ont péri dans un accident sur la route de Fatick.



Les trois victimes avaient quitté Dakar en provenance de Kaolack, en vue de représenter Mr Ciss (en déplacement en Chine), à la suite du rappel à Dieu de Papa Malick Camara, père de leur collègue, Ndèye Marième Camara.



Une collision sur la route de Fatick avec un autre véhicule, a donc fait trois morts. Il s'agit du responsable IT Groupe Cisscorp, Mamadou NDiaye et du DAF du groupe, El Hadj Aliou NDiaye, décédés à l'hôpital de Fatick. La troisième victime, Mme Aminata Ndour Tabara, a rendu l'âme plus tard dans la nuit.



Dakaractu présente ses condoléances au groupe Cisscorp, ainsi qu'à son président Mr Baye Ciss...