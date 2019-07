Circoncision : « L'association WAR WI enrôle plus de 500 enfants »

Plus de 500 enfants ont été circoncis. De grands moments de partage et de découverte des rites et chants traditionnels pour faire de ces jeunes garçons de grands hommes. Cette initiative de l'association WAR WI vise à leur inculquer des valeurs qui fondent notre société traditionnelle. Pour cette 5e édition, plus de 12 médecins ont été mis à contribution pour une meilleure prise en charge médicale...