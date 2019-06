Cinquième anniversaire des journées universitaires de la biologie : L'entrepreneuriat le défis actuel des étudiants.

Les étudiants sont à présent conscients des réalités que présente le secteur de l'emploi qui est saturé parce que la demande est plus forte que l'offre, et le choix s'impose. Soit c'est le chômage pour certains ou l'exploitation pure au niveau des administrations pour les plus courageux. Pour ceux qui sont du groupe des ambitieux et réalistes, l'entrepreneuriat est la meilleure issue. Pour cette année, comme ils ont procédé ces quatre dernières, le club de biologie challenge, a tenu ce vendredi le cinquième anniversaire des journées universitaires de la biologie. Et comme un signe de réveil, leur thème résume tout : biologie et entrepreneuriat, innovations, perspectives et développements du Sénégal.

Une rencontre qui leur permet d'étaler leur situation, les problèmes et défis auxquels ils font face. En effet, sortir de la théorie pure vers la la réalité pratique, telle est l'ambition que se fixent les étudiants de ce département, à travers l'entrepreneuriat. Soutenus par les autorités universitaires et leurs encadreurs, les jeunes du club sont déterminés à prendre en main leur avenir.

Ainsi le ministre Zahra Iyane Thiam, présidente de la cérémonie, s'engage à les appuyer dans l'accès aux financements, mais avant cela, elle a insisté sur l'élaboration de stratégie pour la formation et la préparation de ces jeunes entrepreneurs sur la manière de procéder pour que leurs projets soient rentables. Ils pourront ainsi recevoir des appuis financiers pour lancer leurs entreprises, et pourquoi pas, participer à la création d'emplois...