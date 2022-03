Cinq personnes, dont quatre enfants, retrouvées mortes dans un appartement de Grenoble

Cinq personnes, dont quatre enfants âgés de 3 à 12 ans, ont été retrouvées décédées dans un appartement de Grenoble vendredi soir, ont rapporté samedi la police et le procureur adjoint de la République de Grenoble.

« A 22h14, les pompiers ont avisé les services de police qu'ils étaient entrés dans un appartement situé rue des Frênes » dans le quartier de La Villeneuve, au sud de Grenoble, suite à des signalements concernant des personnes qui ne répondaient pas aux appels, a indiqué le procureur adjoint Boris Duffau.

Sur place, les pompiers ont découvert « dans un appartement insalubre cinq corps en décomposition », a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agit de quatre enfants âgés de 3, 8, 10 et 12 ans et d'une femme de 39 ans.

De son côté, une source policière a indiqué à l'AFP qu'il pourrait s'agir d' « une mère et de ses enfants ».

Les premiers éléments de l'enquête « laissent penser à un homicide pour les enfants puis un suicide pour la maman, le tout par absorption de médicaments dangereux », a précisé cette source, ajoutant que cette hypothèse « reste à confirmer ».

« Compte tenu de l’état des corps, les identités n’ont pas encore pu être vérifiées avec certitude ». Un médecin légiste a été dépêché sur place et « des autopsies vont être réalisées pour déterminer les causes de la mort », a ajouté M. Duffau.

Une enquête a été confiée aux services de la sûreté départementale.

