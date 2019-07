Cinéma africain : « Le FOPICA fait des efforts, mais... » (Momo de "Pod et Marichou" )

Pour que le cinéma africain puisse se développer et grimper à l'échelle internationale, il faudra que les acteurs et producteurs y mettent du leur. C'est du moins l'opinion de Mohamed Sylla, le jeune et talentueux acteur sénégalais plus connu sous le nom de "Momo". Selon lui, les fonds spécialement dédiés aux acteurs et producteurs comme le FOPICA, font des efforts mais cela ne suffit pas, il appelle ses frères du milieu à redoubler d'effort et d'en faire un défi personnel...