Cinéma : L’équipe du film Atlantique de Mati Diop au Festival de Cannes

La réalisatrice et scénariste Mati Diop a le vent en poupe. Son équipe du film Atlantique et elle viennent d’arpenter les marches du Festival de Cannes. Un moment historique pour le 7e art sénégalais en ce sens que celle-ci constitue la première femme africaine à présenter un film en compétition à Cannes.



Fille du musicien Wasis Diop et nièce de Djibril Diop Mambéty, le défunt cinéaste, la jeune dame âgée de 37 ans et ses 8 acteurs sont au premières loges et rêvent d’emporter le sacre dans l’édition 2019 de ce festival dont la notoriété a fait le tour du monde. Mais, Mati, a appris, Dakaractu, n’en est pas à sa première production. Elle avait aussi réalisé un documentaire intitulé ‘’1000 Soleil’’. Documentaire dont la première version a été présentée au Festival de Cannes.

Interrogée par des confrères, elle a exprimé sa joie d’être de la partie. ‘’Je suis immensément heureuse, profondément heureuse. Je suis comblée d’être ici avec mes acteurs et mon équipe’’, a-t-elle pu placer. Mais il faut signaler qu’elle avait non loin d’elle, entre autres, le ministre de la Culture et de la communication au Sénégal, Abdoulaye Diop.