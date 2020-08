Cinéma : Décès de Chadwick Boseman, acteur principal de « Black Panther »

Dans un monde qui manque cruellement de super-héros noirs, Black Panther est vite devenu un phénomène à sa sortie en 2018. Carton planétaire, succès critique, il a fait de Chadwick Boseman une star mais aussi une idole pour des millions de gamins qui trouvaient enfin un super-héros qui leur ressemblaient sur le grand écran.







« Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière », a affirmé sa famille dans un communiqué publié sur les comptes de Boseman sur les réseaux sociaux. « Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille », ajoute le texte.







Avant d’interpréter le personnage de Marvel, l’acteur avait incarné des vrais héros de la communauté afro-américaine : le joueur de baseball Jackie Robinson dans 42 aux côtés d’Harrison Ford, James Brown dans Get on up et Thurgood Marshall, le premier juge noir de la Cour suprême.