Depuis le début du mois d’octobre, coïncidant avec la fin de l'hivernage, les jeunes de la capitale, par le biais des associations et mouvements citoyens se présentent tous les week-end au niveau du cimetière ‘’Bakhiya’’ de la commune de Yoff, pour procéder au désherbage du site. Ces activités qui se tenaient depuis l’année 2007 et très rarement deviennent maintenant très fréquentes dans notre société.



À chaque édition, l’information est partagée à travers des annonces sur les réseaux sociaux ce qui participe à rassembler plusieurs volontaires venant de différentes communes de la banlieue dakaroise. La présence des fidèles est d’une importance capitale pour aider à nettoyer les tombes des disparus. Selon eux, c’est avec d’énormes difficultés que les familles des défunts atteignent les tombes lors des visites auprès des morts, surtout pour les sépultures enfouies à des centaines de mètres à l’intérieur du cimetière.



Pour les initiateurs, la présence des jeunes était plus importante lors des premiers week-ends mais pour l’opération de désherbage de ce 15 octobre, le nombre a drastiquement régressé. Ainsi, ils lancent un appel à tous les fidèles croyants, musulmans ou chrétiens à se joindre à eux pour servir une cause juste et noble. Ils invitent à cet effet, les bonnes volontés à les soutenir dans l’activité pour qu’ils puissent atteindre leur objectif.